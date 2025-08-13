Zortea Fiorentina, Pioli prova a strappare l’esterno ai sardi ma c’è il muro da parte della società: le ultime

Zortea Fiorentina, l’interesse della Viola c’è, ma il Cagliari frena la trattativa: i dettagli sull’ex esterno dell’Atalanta

Il nome di Nadir Zortea continua a circolare con insistenza negli ambienti della Fiorentina, nonostante l’estate di calciomercato sia ormai avviata. L’esterno classe 1999 del Cagliari è finito nel mirino dei viola, che lo considerano il profilo ideale per affiancare Dodô sulla fascia destra grazie alle sue qualità tecniche e alla sua versatilità tattica.

Nonostante l’interesse costante, però, la trattativa non è semplice. Il Cagliari ha fissato un prezzo piuttosto alto per il cartellino del giocatore, circa 10 milioni di euro, cifra che al momento rappresenta un ostacolo per la Fiorentina. Per il club viola, investire tale somma su un giocatore destinato a ricoprire il ruolo di riserva appare eccessivo, creando così una distanza significativa tra domanda e offerta.

Di conseguenza, la Fiorentina si trova costretta a valutare attentamente le proprie opzioni. La dirigenza potrebbe tentare di trattare con il Cagliari per ridurre il prezzo richiesto, oppure guardare altrove alla ricerca di un esterno con caratteristiche simili ma dal costo più contenuto. Diverse alternative sono già al vaglio dei dirigenti viola, che devono prendere una decisione rapida per non perdere tempo prezioso in vista dell’inizio della stagione.

La situazione è dunque in continua evoluzione: l’interesse della Fiorentina per Zortea resta vivo, ma la distanza economica con il Cagliari rischia di complicare la conclusione dell’operazione. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per capire se l’affare potrà concretizzarsi o se i viola dovranno virare su altri obiettivi.