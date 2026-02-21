12 milioni di euro d’ingaggio, alla Juve sono impazziti: lo vogliono a tutti i costi

La Juventus si muove sempre con più intensità verso un calciatore in particolare: pronti 12 milioni di euro d’ingaggio.

Se è vero che i più recenti errori arbitrali hanno senza la benché minima ombra di dubbio danneggiato la Juventus a livello sportivo, lo è altrettanto il fatto che ai bianconeri manchino sicuramente non pochi innesti un po’ in tutti i reparti della rosa messa a disposizione di Luciano Spalletti.

A partire dalla difesa, che forse è il reparto che ha fatto maggiore fatica e mostrato più difficoltà in assoluto per quanto riguarda la stagione attualmente corrente. L’attacco, a partire dall’arrivo del tecnico toscano, è migliorato nettamente, e anche il centrocampo ha dimostrato di essere più che all’altezza della Juventus, soprattutto pensando a Locatelli e McKennie. Ma la difesa è ancora fin troppo traballante, e i tanti gol subiti ne sono la dimostrazione più chiara e plateale possibile.

Ecco perché Comolli e colleghi stanno effettivamente cercando soluzioni di un certo livello e categoria in questo senso in vista delle prossime settimane e mesi. L’estate può portare consiglio e rinforzi, come quello adocchiato dalla dirigenza juventina recentemente: facciamo in particolar modo riferimento a Marcos Senesi.

Juventus su Marcos Senesi: i dettagli

Secondo quanto riportato da Tuttosport e Nicolò Schira, la Juventus punta fortemente su Marcos Senesi, calciatore che partirà sicuramente a parametro zero in estate. Di recente ci sarebbero stati altri colloqui tra i bianconeri e l’entourage del calciatore, e altri sono previsti in vista delle prossime ore per arrivare a una quadra generale e giungere così facendo a un accordo di massima fra le parti.

La Juventus su Senesi (www.calcionews24.com – X Marcos Senesi)

Per assicurarsi il difensore argentino, a Torino intendono proporre un contratto quadriennale da tre milioni di euro netti a stagione. La Juventus si sta muovendo velocemente per Senesi, onde evitare una guerra di offerte che potrebbe nascere già nelle prossime settimane. E assicurarsi un nuovo difensore, in vista della prossima stagione, che potrebbe aiutare non poco il club attualmente al quinto posto in campionato.

Un interesse, questo, che non stupisce più di tanto. Ciò che è apparso abbastanza chiaro negli ultimi anni, è il problema della fase difensiva per la Juventus, che intende cambiare le cose in ottica 2026/27. Nella speranza di agguantare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, certo, ma qualora questo non accadesse è sicuro che una svolta dalle parti di Torino dovrà pur avvenire, quantomeno in riferimento alla retroguardia difensiva del club piemontese.