777 Partners guarda alla Premier dopo il Genoa: nel mirino l’Everton

Adesso 777 Partners guarda con interesse anche alla Premier League dopo aver rilevato il Genoa: occhi sull’Everton

777 Partners, la holding proprietaria del Genoa e di altri sei club, sta guardando con un certo interesse alla Premier League, campionato dove potrebbe presto sbarcare.

Gli occhi della holding, come riferisce Sky Sport, sono puntati sull’Everton, al momento al terzultimo posto in Premier League, con soli 18 punti portati a casa in 22 giornate.