A Cristiana Girelli il premio di miglior giocatrice per l’AIC. Le sue parole

All’attaccante della Juventus e della Nazionale Cristiana Girelli il premio di miglior giocatrice per l’AIC. Le sue parole

L’attaccante della Juventus Women Cristiana Girelli ha ricevuto oggi il premio di migliore calciatrice della stagione 2020-21 da parte dell’AIC. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate sul sito dell’Associazione Italiana Calciatori.

LE PAROLE – «Essere votata Calciatrice dell’Anno per il secondo anno di fila è motivo di grande orgoglio, ma sono ancora più felice per aver aiutato la mia squadra con le prestazioni, con i gol e con quello che abbiamo fatto insieme la scorsa stagione. Ora mi aspetta un 2022 emozionante per il percorso fatto che stiamo portando avanti con la Juventus e per la possibilità di disputare l’Europeo in Inghilterra con la Nazionale azzurra»