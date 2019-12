A tutto de Ligt: «Spero di rimanere a lungo a Torino. Voglio vincere più trofei possibili»

Lunga intervista al difensore della Juve de Ligt: «Onorato del trofeo Kopa, la mia carriera un sogno»

Lunga intervista a Matthijs de Ligt ai canali ufficiali della Juve. L’intervista risale ad inizio dicembre quando l’olandese è volato a Parigi per ritirare il trofeo KOPA.

TORINO – «Per me è una cosa nuova, ero abituato ad Amsterdam, che è una città diversa rispetto a Torino. Qui sono felice, ho già visto moltissimi posti posti interessanti. A Torino mi trovo bene e spero di poterci restare a lungo».

CHIAMATA JUVE – «Ero molto orgoglioso. Quando un club importante come la Juventus ti cerca, non può che essere un grande onore. Mi è sempre piaciuta la Juventus come club, ha avuto grandi calciatori e sono molto orgoglioso di indossare questa maglia. Mi piace affrontare nuove sfide e mi piace vincerle. È una cosa importante nella vita. E questa è una sfida importante».

OBIETTIVI – «La cosa più importante è avere sempre voglia di imparare, crescere e diventare un giocatore migliore. Voglio vincere più trofei possibile, vogliamo raggiungere traguardi importanti. Se giochi nella Juventus devi cercare di vincere tutto. Ed è quello che voglio fare anche io. Voglio vincere tutte le partite e tutti i trofei possibili. Vedremo dove sarò in grado di arrivare».