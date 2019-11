A tutto Eto’o: «Non credo l’Italia sia un paese razzista. Anche io avrei reagito come Balotelli. Inter da Scudetto? Non solo…»

Samuel Eto’o, ex giocatore dell’Inter, è stato intervistato da Sky Sport. Queste le parole del camerunense sul tema razzismo ma non solo:

«Non penso che il calcio italiano stia vivendo un periodo più difficile rispetto al passato. Penso che la vera emergenza siano i politici che strumentalizzano anziché risolvere certi problemi. Non credo che l’Italia abbia un problema di razzismo. Balotelli? Ha fatto bene a reagire in quel modo, l’avrei fatto anche io. Se nel calcio italiano c’è un problema di razzismo, c’era anche nel passato. La federazione e la Lega si nascondono. Inter da scudetto? Non solo, anche da Champions».