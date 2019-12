A tutto Griezmann: «Al Barcellona una nuova filosofia. Messi…»

Griezmann a tutto tondo: «Non ho lasciato l’Atletico per la Champions, volevo imparare un nuovo stile di gioco. E su Messi…»

Antoine Griezmann, attuale attaccante del Barcellona, ha parlato ai microfoni della Uefa. Ecco le parole del calciatore francese, ex Atletico Madrid:

«Non ho lasciato l’Atletico per vincere la Champions League o altri titoli. Sono venuto al Barcellona per imparare un nuovo stile di gioco, una nuova filosofia e per cercare di crescere in un club che vede il calcio in modo diverso. Il mio obiettivo era imparare qualcos’altro. L’addio all’Atletico? È stato un cambiamento molto difficile, avevo un allenatore come Simeone che era costantemente dietro di me. Mi spronava a dare di più. Messi? Un giocatore che potremmo non vedere mai più o che apparirà tra 40 anni».