A tutto Keylor Navas: «Il Real? Era un sogno. L’addio? Effetto strano»

Keylor Navas si racconta: «Il Real Madrid era un sogno, firmai senza conoscere il contratto. L’addio? Mi ha fatto un effetto strano»

L’attuale portiere del Psg, Keylor Navas, si è raccontato a un’intervista concessa a El Chiringuito, parlando della sua esperienza al Real Madrid. Ecco le parole dell’estremo difensore:

«Quando ho saputo che sarei andato al Real Madrid ero sul mio letto e non ho né gridato, né pianto, né saltato. Volevo giocare ai Blancos sin da piccolo, perciò ho accettato il mio contratto senza nemmeno sapere quale fosse. Addio? Mi ha fatto uno strano effetto, non è passato molto tempo da quando sono andato via. Nel riscaldamento della gara contro il Real ho salutato i tifosi e dopo stavo entrando dalla parte sbagliata».