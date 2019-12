A tutto Lautaro Martinez: «Futuro? Qui è casa mia. E su Icardi…»

Lautaro Martinez a tutto tondo: «Il futuro? Qui sono felice ed è casa mia. Conte si fida di me e io mi sento sicuro. E su Icardi…»

All’interno della lunga intervista rilasciata a La Repubblica, l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, ha parlato a tutto tondo della sua avventura nerazzurra. Ecco le parole del centravanti:

FUTURO – «Qui sono felice, è casa mia. Conte mi aiuta a migliorare. Mi ha concesso i minuti di cui un giocatore ha bisogno. Si fida di me e io mi sento sicuro».

ICARDI – «Siamo amici, ci sentiamo. Quando sono arrivato a Milano non mi ha dato una mano, me ne ha date due perché io mi ambientassi. Non conoscevo nemmeno la lingua. È contento di quello che faccio. Anche quando eravamo compagni si dava da fare perché io giocassi al meglio».

PUNTI DI FORZA – «La mentalità. L’hanno dimostrata i compagni chiamati a sostituire gli infortunati. Non avevano giocato molto, ma erano pronti. È il segno che il gruppo c’è».

MESSI – «Mondiale? Sarebbe bellissimo vincerlo. Messi campione del mondo, insieme ai miei compagni sarebbe una cosa grandissima per tutta l’Argentina».