Roberto Mancini ha parlato a poche ore da Bosnia-Italia dei temi caldi del nostro campionato: da Ronaldo a Ibrahimovic

Intervistato da Rai Sport, Roberto Mancini ha parlato a poche ore dall’inizio di Bosnia-Italia. Queste le parole del ct azzurro riguardo i temi caldi del nostro campionato.

RONALDO – «È difficile sostituire un big, perché da un giocatore con le qualità di Ronaldo ti aspetti sempre che possa fare la differenza in qualsiasi momento della partita, ma probabilmente veniva da una settimana con qualche problema fisico e Sarri ha ritenuto giusto toglierlo, sono cose che capitano, non vedo niente di grave, cose del genere succedono a tutti i grandi giocatori e a tutti gli allenatori».

LIPPI – «Mi dispiace per Marcello, è stato ed è un grande, ha vinto tutto nella sua carriera, ho sentito che anche prima c’erano state delle polemiche, non conosco bene la situazione, ma mi dispiace».

IBRAHIMOVIC – «Zlatan è stato uno degli attaccanti più grandi al mondo in assoluto, ha fatto tantissimi gol, un giocatore fisicamente strepitoso, nonostante l’età credo che in Italia potrebbe ancora fare la differenza. I ritmi della nostra Serie A non credo siano cambiati negli ultimi 50 anni, non potranno mai essere come quelli del campionato inglese, la Premier è un’altra cosa, gli arbitri fischiano molto meno e le partite sono sempre molto veloci, non potremo mai avere il ritmo di quel campionato»