Ignazio Abate può lasciare il Milan, lo vogliono in Premier League. Il Wolverhampton lo segue dato che si complica la pista per Joao Cancelo

Dato che Joao Cancelo non sembra più così vicino al Wolverhampton, la società inglese è alla ricerca di un nuovo terzino. Cancelo è stato accostato più volte alla Juventus, quindi i Wolves guardano altrove. Ignazio Abate è il nuovo nome per la fascia destra, anche se probabilmente non è un obiettivo per la formazione titolare. Il terzino potrebbe dire addio al Milan dopo una lunga esperienza e approdare così in Premier League.

I Wolverhamtpon pensano in grande anche perché il club è indirettamente controllato da Jorge Mendes, uno degli agenti più potenti del mondo. Abate invece è in scadenza con il Milan nel giugno del 2019 e potrebbe firmare la risoluzione per andare a giocare in Inghilterra, scrive GazzaMercato. Per ora l’affare è ancora in stato embrionale, ma bisogna registrare l’interesse degli arancioneri.