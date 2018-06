Cancelo rifiuta il Wolverhampton: vuole la Juve. Poi assalto a Darmian

La Juventus continua a trattare Joao Cancelo: il suo eventuale arrivo non esclude quello di Matteo Darmian

Rivoluzione sulle fasce o poco ci manca! La Juventus si appresta a cambiare tanto sulle corsie esterne difensive dopo la stagione 2017/2018. Stephan Lichtsteiner e Kwadwo Asamoah non hanno rinnovato il contratto e si sono accasati all’Arsenal e all’Inter. Alex Sandro è in bilico: il giocatore brasiliano pensa al rinnovo ma è allettato dalla proposta del Manchester United di José Mourinho. E’ già arrivato Leo Spinazzola, resterà Mattia De Sciglio. Potrebbero arrivare due o addirittura tre terzini in caso di partenza di Alex Sandro e la Juve intanto pensa a Joao Cancelo e Matteo Darmian.

Il terzino destro portoghese ha un’offerta dal Wolverhampton ma ha preso tempo: Mendes, il suo manager, lo spinge nel club inglese ma il giocatore vorrebbe misurarsi su altri palcoscenici e, secondo La Gazzetta dello Sport, preferisce sposare la causa della Juventus. Dopo un anno in prestito all’Inter, il giocatore portoghese può rimanere in Italia. Ieri in Spagna hanno parlato di un accordo raggiunto ma Juve e Valencia continuano a trattare e si lavora per trovare la formula giusta: la Juve spinge per un prestito con obbligo di riscatto, il Valencia vuole 40 milioni cash. Sempre nel mirino Matteo Darmian: lo United chiede 20 milioni, la Juve offre di meno ma c’è ottimismo. L’italiano potrebbe arrivare anche con l’eventuale arrivo di Cancelo.