Allo Stadio Dall’Ara, il match per la 34ª giornata di Serie A 2023/2024 tra Bologna Udinese: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Allo Stadio Dall’Ara, Bologna Udinese si affrontano nel match valido per la 34esima giornata della Serie A 2023/24.

PRIMO TEMPO

In una partita pressoché priva di occasioni, la gara si sblocca al 46esimo con la rete di Payero: errore di Freuler, Samardiz serve che Lucca che trova il centrocampista argentino, abile ad anticipare Posch e beffare Skorupski. Poco dopo altra chance, stavolta Perez per poco non finalizza.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Beukema, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Aebischer, El Azzouzi, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Kamara; Samardzic, Pereyra; Lucca. All. Cannavaro.