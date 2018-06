Musacchio in uscita dal Milan: Siviglia in pole, ma Mirabelli non fa sconti

Calciomercato Milan: Mateo Musacchio potrebbe lasciare i rossoneri dopo una stagione. Siviglia in pole per il difensore

Mateo Musacchio potrebbe lasciare il Milan dopo una sola stagione. Il difensore argentino, arrivato un anno fa dal Villareal per 18 milioni, è uno dei nomi in uscita dal club rossonero; come riporta Tuttosport, il calciatore non è fra le prime scelte di Gattuso per la difesa, una condizione destinata a durare anche nella prossima stagione. In cerca di spazio, Musacchio, potrebbe così fare ritorno in Liga.

Il Siviglia è il club che sta cercando con maggior insistenza il difensore, alla ricerca di un profilo giusto per sostituire il centrale francese Clément Lenglet, in partenza per il Barcellona. Il Milan, dal canto suo, non vuole svendere il cartellino del suo calciatore: dopo la spesa di rilievo effettuata un anno fa, Mirabelli è intenzionato a non chiedere meno di 15 milioni per la cessione di Musacchio, per il quale si profila un ritorno in Spagna.