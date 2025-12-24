Abildgaard svela: «Noi giochiamo ogni partita per vincere, la cosa positiva della Serie B è questa! La squadra crede nel nuovo staff, ora dobbiamo migliorare sotto questo aspetto»

Abildgaard si racconta: il centrocampista della Sampdoria, ha parlato in esclusiva nell’edizione genovese de La Repubblica. Le dichiarazioni

In un momento delicato della stagione, con una Serie B estremamente equilibrata e una classifica che non consente distrazioni, Oliver Abildgaard ha fatto il punto della situazione in casa Sampdoria. Il centrocampista blucerchiato si è raccontato in esclusiva all’edizione genovese di la Repubblica, analizzando il rendimento della squadra, la difficoltà nel trovare continuità e l’importanza della prossima gara casalinga contro la Reggiana.

Un’intervista improntata alla lucidità e al realismo, nella quale Abildgaard ha ribadito la necessità di trasformare il lavoro quotidiano in risultati concreti, a partire dal match di sabato.

CLASSIFICA – «Noi giochiamo ogni partita per vincere. In questo campionato così equilibrato come la Serie B con una serie positiva di risultati utili puoi tirarti fuori».

MANCANZA DI CONTINUITA’ – «Siamo ormai a metà stagione, non è una coincidenza se non siamo andati bene. Bisogna essere realistici, dobbiamo credere nel processo di crescita che stiamo facendo e trovare una serie di risultati positivi partendo da sabato contro la Reggiana».

FOTI-GREGUCCI – «Per me non è corretto parlare di cosa sia cambiato per rispetto dell’ex allenatore. Tutta la squadra crede nello staff di mister Gregucci e nel lavoro per cambiare in meglio questa stagione».

NUOVO RUOLO – «Gioco dove vuole il mister e cerco di fare il meglio. Ho le qualità per giocare in difesa, farò del mio meglio per migliorare».

CODA E ASSENZA GOL DIFENSORI E CENTROCAMPISTI – «Se ci sono altri giocatori che possono fare gol, l’avversario posiziona l’attenzione non solo su di lui. È un dato su cui dobbiamo migliorare».

