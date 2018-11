Abodi: «Inter e Milan meritano un plauso per il progetto stadio»

In occasione del Forum Sport&Business del Sole24Ore, Andrea Abodi ha commentato positivamente le iniziative di Inter e Milan su San Siro

Andrea Abodi applaude Inter e Milan. Il presidente dell’Istituto per il credito sportivo, che si dedica allo sviluppo dell’impiantistica sportiva, ha rilasciato un commento sui due club di Milano. Queste le sue parole al Forum Sport&Business organizzato dal Sole24Ore: «In un Paese che si divide su tutto, Inter e Milan hanno trovato punti di incontro anziché divergenze. Per la prima volta a Milano si prospetta una comunione di intenti fra Inter e Milan che può far decollare un progetto atteso per anni. In Italia ci sono realtà che nei prossimi 5-6 anni possono aprire cantieri per nuovi impianti. Cagliari, Empoli, Bergamo ma non solo».