Abraham ispira, Dybala finalizza: ora anche Mou ha i suoi “gemelli del gol”

Tammy Abraham e Paulo Dybala sono i grandi protagonisti del successo della Roma contro la Fiorentina. E’ nata la nuova coppia gol

Vince ancora la Roma, che con il successo per 2-0 contro la Fiorentina si è portata a soli tre punti dal quarto posto occupato dall’Inter. I giallorossi della Capitale, dalla ripresa, possono poi contare su un ritrovato Abraham, che prima si è sbloccato nell’importantissimo 2-2 in rimonta con il Milan, per poi vestire i panni di uomo assist contro i viola per la doppietta di un Paulo Dybala ormai sempre più al centro del progetto giallorosso. L’argentino, dal suo arrivo a Roma, sta vivendo una seconda carriera dopo le ultime tribolate stagioni juventine, e Mourinho si frega le mani al pensiero di aver trovato finalmente la sua coppia-gol.

«Un ringraziamento va soprattutto a Tammy»

La Joya non poteva non spendere parole d’elogio per il compagno, con cui il feeling è ormai sempre più consolidato. Un’intesa che si vede in ogni parte del campo e che, vicino l’area di rigore, spaventa e non poco gli avversari. La prima rete del numero 21 è un vero e proprio gioiellino e la sponda dell’ex Chelsea quel coniglio dal cilindro con cui si poteva sbloccare una partita in cui la squadra di Italiano si era maggiormente arroccata dietro vista l’inferiorità numerica dovuta al rosso verso Dodò dopo 24 minuti. La seconda invece la perfetta conclusione di un contropiede portato avanti abilmente dal londinese e finalizzato perfettamente dal talento di Laguna Larga. Paulo ringrazia Tammy che dal canto suo, però, ha scherzosamente ricordato al “gemello del gol” di essere in debito verso di lui.

«Paulo mi deve due gol»

Parole dello stesso Abraham che, nel dopo partita di ieri, era raggiante per il terzo successo casalingo su tre del nuovo anno. Un 2023 che ha restituito a Mourinho tutt’altro attaccante rispetto a quello visto nella prima parte di stagione e solamente lontano parente di quello ammirato nell’annata precedente. «La sintonia cresce e in futuro sarà ancora meglio, stiamo continuando a conoscerci» ha poi continuato il numero 9, atteso ora da nuove conferme contro Spezia e soprattutto Napoli, per due gare che, visto anche il calendario delle altre, potrebbero riportare la Roma in posizioni di classifica molto più interessanti del settimo posto attualmente occupato. Ma se le premesse sono queste, nulla è impossibile.