Abraham: «La Roma mi ha voluto davvero. Un onore esserne il numero nove»

Ai canali ufficiali della Roma, Tammy Abraham ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore giallorosso: le sue parole

«Si percepisce quando una società ti vuole davvero e la Roma con me lo ha dimostrato senza mezzi termini. Questo è un Club che merita di lottare per dei titoli. Ho vissuto l’esperienza di vincere trofei importanti e ho intenzione di giocare nuovamente quel tipo di competizioni: voglio aiutare la squadra a raggiungere questo obiettivo e portare la Roma ai livelli a cui merita di stare. È un grande onore essere il numero 9 di questo Club e non vedo l’ora di iniziare e di aiutare la squadra».