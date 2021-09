Abraham, ululati dei tifosi del Verona: insulti al centravanti della Roma

Altro episodio di razzismo in Serie A: il centravanti della Roma, Tammy Abraham, sarebbe stato oggetto di ululati da parte dei tifosi del Verona

La Roma esce sconfitta (per la prima volta in stagione) dalla sfida contro il Verona: i giallorossi si arrendono alla squadra del neo arrivato Tudor per 3-2 in una gara palpitante. A far discutere però sono ancora una volta episodi di razzismo.

Come riporta Il Messaggero, i tifosi del Verona avrebbero rivolto ululati razzisti all’indirizzo di Tammy Abraham quando il centravanti inglese si avvicinava alla curva dei gialloblu.