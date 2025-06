Gravina su Acerbi: «Nessun problema! Lo sostituiremo senza alibi. Sulla sua decisione dico...» - Calcio News 24

Acerbi e la decisione di non rispondere alla convocazione. Ecco le parole del Presidente della FIGC Gabriele Gravina

Durante la conferenza stampa di presentazione delle Finali Giovanili TIM, che si terranno nella Regione Lazio, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha colto l’occasione per affrontare anche i temi di stretta attualità legati alla Nazionale maggiore. In particolare, si è soffermato sulla delicata sfida di venerdì contro la Norvegia e sulla scelta di Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, di non rispondere alla convocazione.

Gravina ha voluto chiarire fin da subito l’importanza di restare concentrati sull’obiettivo: «Non dobbiamo cercare alibi in questo momento. La qualificazione è fondamentale e siamo tutti consapevoli delle difficoltà che stiamo vivendo, legate non solo ai numerosi infortuni, ma anche al peso accumulato da una stagione lunga e intensa, sia a livello nazionale che internazionale. Ma non possiamo permetterci di lamentarci».

Il presidente federale ha poi puntato sull’orgoglio e sull’identità che, a suo dire, hanno sempre caratterizzato la Nazionale italiana: «È un momento complicato, ma possiamo contare sull’orgoglio dei nostri ragazzi, sulla loro voglia di onorare la maglia azzurra. Quell’orgoglio deve accendere di nuovo l’entusiasmo dei tifosi, come è successo nel 2021, quando insieme abbiamo conquistato un risultato straordinario e inaspettato. Adesso dobbiamo tornare a centrare la qualificazione, che ci manca da troppo tempo».

Uno dei temi più discussi degli ultimi giorni è stata la mancata convocazione di Francesco Acerbi. Sul difensore dell’Inter Gravina è stato chiaro: «Non voglio commentare la scelta. È una valutazione personale. Ognuno ha un proprio senso di appartenenza e rispetto le sue decisioni. Posso solo esprimere dispiacere per non poter contare su di lui. Detto questo, come ha già ribadito il ct Spalletti, abbiamo altri calciatori pronti e capaci di sostituirlo degnamente».

Il numero uno della FIGC ha poi ribadito che, in una fase così cruciale, serve compattezza e determinazione: «Le condizioni oggettive le conosciamo bene, e non possiamo continuare a soffermarci solo sulle difficoltà. Altrimenti rischiamo di trascurare tutto ciò che di positivo stiamo costruendo. Ai ragazzi chiediamo di dare tutto: ora più che mai servono energia, concentrazione e spirito di sacrificio».

Gravina ha chiuso il suo intervento con un messaggio di fiducia: «Siamo in un momento in cui dobbiamo stringerci attorno alla Nazionale. Chi è stato convocato è, in questo momento, il più pronto per rappresentare l’Italia. L’obiettivo è alla nostra portata, ma servirà il massimo da parte di tutti».

Con la sfida in Norvegia ormai alle porte, il messaggio è chiaro: l’Italia vuole e deve centrare la qualificazione, senza cercare scuse.