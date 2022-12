Acerbi: «Inter-Napoli sarà la partita della verità»

Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, ha parlato in vista della ripresa del campionato di Serie A. Le dichiarazioni

In un’intervista al Corriere dello Sport Francesco Acerbi, 34 anni, all’Inter da questa stagione, ha parlato della ripresa del campionato che presenterà subito Inter-Napoli: «É una partita da dentro o fuori. Ci giochiamo tutto a gennaio, perché, a differenza della prima parte di campionato, non ci sarà più tempo per recuperare e non potremo più sbagliare.

Il Napoli, finora, ha fatto cose impensabili. Dopo la sosta, però, le cose possono cambiare. E lo dico per esperienza personale, basti pensare alla Lazio pre e post Covid. Fino allo stop eravamo ingiocabili. Poi sappiamo come è andata a finire…».