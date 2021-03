Acerbi: «Nazionale con giocatori di livello europeo ma il segreto…» – VIDEO

Francesco Acerbi ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale italiana: queste le parole del difensore della Lazio

NAZIONALE – «Questa è una Nazionale tecnica, forse per questo si cerca sempre di giocare la palla. Naturalmente si cerca di non sbagliare, ma è normale che in certi frangenti bisognerebbe andare più in sicurezza. Ma giocatori per palleggiare ce li abbiamo. La fase difensiva è ottima, abbiamo grandi difensori esperti e stiamo facendo un percorso di grande fiducia e consapevolezza dei nostri mezzi».