Francesco Acerbi, difensore della Lazio e della Nazionale, ha parlato del suo periodo e del feeling con i compagni di reparto in azzurro

Acerbi, difensore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale.

NAZIONALE – «Questa è una Nazionale tecnica, forse per questo si cerca sempre di giocare la palla. Naturalmente si cerca di non sbagliare, ma è normale che in certi frangenti bisognerebbe andare più in sicurezza. Ma giocatori per palleggiare ce li abbiamo. La fase difensiva è ottima, abbiamo grandi difensori esperti e stiamo facendo un percorso di grande fiducia e consapevolezza dei nostri mezzi».

DIFESA – «Chiellini è eterno e ha grande esperienza. Con Bonucci ho un buon feeling e sappiamo cosa fare, io cerco sempre di farmi trovare pronto. Siamo una squadra europea visto che ci sono giocatori che militano in grandissime squadre europee come Verratti, Emerson e Jorginho. Siamo un mix di gioventù e grandi qualità che il mister e lo staff sono stati in grado di amalgamare bene. Ma è sempre il gruppo a fare la differenza, in Nazionale come nei club, ci si aiuta sempre tutti e questo ti fa approcciare la gara con sicurezza».

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24