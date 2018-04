Acerbi instancabile, in campo per 9000 minuti consecutivi

Non si ferma mai il difensore del Sassuolo Francesco Acerbi, che contro il Milan ha giocato la 100esima gara consecutiva con i neroverdi

Il Sassuolo ha strappato un ottimo pareggio a San Siro contro il Milan, dopo esser stato anche in vantaggio per 1-0. Grande merito per questo risultato va a Francesco Acerbi, che è stato perfetto nell’arginare e limitare tutti gli attaccanti rossoneri. Una prova incredibile dunque, che diventa quasi impensabile se si considera questa particolare statistica.

La gara contro i rossoneri, infatti, è stata la 100esima consecutiva da titolare per Acerbi con la maglia neroverde. Ciò significa che il difensore lombardo dal 18 ottobre 2015, data della gara con la Lazio, non ha saltato nemmeno un minuto di campionato. La statistica assume poi contorni quasi epici se si considera che Francesco ha rischiato di non giocare più a causa di un cancro ai testicoli sconfitto nel 2012.