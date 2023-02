Adani: «Allegri? La verità è che le sue squadre non hanno avuto sempre il secondo miglior attacco»

Daniele Adani, ex giocatore, ha parlato alla Bobo Tv della lite tra Massimiliano Allegri e Stefano De Grandis. Le dichiarazioni

LE PAROLE – «L’altra parte (Allegri ndr) ha detto delle bugie. La verità è che le sue squadre non hanno avuto sempre il secondo miglior attacco, ma 4 volte in 11 anni. L’anno scorso era l’undicesimo attacco, quest’anno è il sesto. Se tu dici una bugia, gli lascio dire che dico cazzate, sto zitto e ho paura, cosa vengo a pagato a fare? Il 95% dei colleghi non è preparato, sono annoiati, vanno in tv senza preparazione e rispetto per chi ascolta, l’ho constatato in 10 anni di carriera. Nel momento in cui è troppo facile stare nel contraddittorio, almeno si può dire che in 7 partite in Europa la Juve ne ha vinta una col Maccabi in casa? Il vincere di misura è espressione coniata – riciclata dall’ippica – da chi ha accusato di non voler essere accusato di quello quando ha costruito in una una vita di dibattiti. Chi non ha avuto coraggio di dibattere sono quelli che hanno usato l’espressione per salire sul carro e dire ‘conta solo vincere’. Ora che non si vincere perché non si fanno rimangiare certe cose? Per paura».