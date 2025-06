Adani, nuova frecciata a Caressa durante Norvegia Italia. L’ex difensore in telecronaca: «Chi racconta il calcio in maniera seria, sa e sapeva»

Adani, nuova frecciata a Caressa durante Norvegia Italia. Le parole dell’ex difensore di Fiorentina e Inter in telecronaca

Nel corso di Norvegia Italia terminata con la vittoria per 3-0 dei padroni di casa sulla nazionale azzurra allenata da Luciano Spalletti, in telecronaca con la Rai, non si è fatto mancare una frecciatina verso l’ex collega a Sky Sport Fabio Caressa l’ex difensore di Fiorentina, Inter e Lazio e attuale opinionista sportivo Daniele ‘Lele’ Adani.

In una fase di palleggio, verso il finale di partita, infatti, l’opinionista ha calcato le dichiarazioni che subito dopo il sorteggio erano state fatte da Fabio Caressa a sminuire la formazione norvegese «Se adesso dobbiamo avere paura anche della Norvegia», evidenziando ancora una voltà le qualità della formazione scandinava, forte di tante individualità.

Nello specifico, queste le parole di Adani: «Andiamo verso la fine di una brutta lezione. Noi sapevamo… chi conosce il calcio in maniera seria, conosce i campionati, ha rispetto del gioco e controlla, anche per professione, no? i valori dei calciatori… sa, e sapeva, che era una sfida difficile. Mai avrei pensato 3-0, e mai, mai e poi mai avrei pensato…»