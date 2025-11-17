Adani risponde alle polemiche: «Non volevo offendere nessuno! Su Haaland penso una cosa importante!»

Adani risponde a Haaland: “Era solo ironia”. Ecco le dichiarazioni dell’opinionista della Rai

Lele Adani ha voluto fare chiarezza sulle parole pronunciate durante la telecronaca di Italia-Norvegia, riguardo al gol di Pio Esposito. Il commentatore ed ex calciatore, durante una diretta Twitch con Antonio Cassano, ha spiegato meglio il suo intervento e il contesto dietro la frase che ha coinvolto sia Erling Haaland, attaccante del Manchester City, che l’attaccante dell’Inter.

Adani ha voluto subito sgomberare il campo da fraintendimenti: «Voglio chiarire una cosa per quelli che, in malafede o distratti, non hanno capito il mio messaggio. L’umorismo era l’elemento principale, e il mio commento era solo una battuta che riprendeva quanto detto da Haaland il giorno prima in conferenza stampa. Non ho mai sminuito Haaland davanti a Pio, ma semplicemente ho rievocato le sue parole».

Il commento di Haaland

Il riferimento di Adani riguarda una dichiarazione di Haaland fatta alla vigilia della partita, in cui il norvegese aveva ammesso di non conoscere molto bene Pio Esposito, ma con una certa disinvoltura aveva aggiunto che probabilmente avrebbe dovuto informarsi meglio sul giovane attaccante italiano. Adani, durante la telecronaca, ha colto l’occasione per fare una battuta sulla situazione, ironizzando su quanto detto dal bomber del City.

«Se non avete prestato attenzione, avete sprecato tempo», ha continuato Adani. «Il mio commento non aveva lo scopo di sminuire Haaland, che ha segnato due gol nella partita e in generale sta facendo una stagione straordinaria con 16 gol in otto partite. Era un momento di ironia, un modo per sottolineare il contesto della conferenza stampa con rispetto, senza alcuna intenzione di offendere nessuno».

Una battuta con rispetto

L’ex difensore ha voluto ribadire che la sua era una reazione ironica, non un attacco a Haaland. La volontà di Adani era piuttosto quella di riportare in maniera leggera e scherzosa quanto accaduto nei giorni precedenti, senza alcuna intenzione polemica. Ha sottolineato l’importanza del rispetto reciproco tra giocatori e ha spiegato che la sua battuta non doveva essere vista come un affronto ma piuttosto come un modo per sdrammatizzare l’accaduto.

Adani ha quindi messo in chiaro che il suo intervento era frutto di ironia, con il pieno rispetto per Haaland e per il contesto. Concludendo, ha esortato il pubblico a cogliere il lato divertente della situazione, senza farsi travolgere da interpretazioni sbagliate o esagerate.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A