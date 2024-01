Daniele Adani, ex giocatore, ha parlato attraverso il proprio profilo Instagram della prestazione di Huijsen in Lazio-Roma

ADANI – «Mi raccomando, facciamo le cose che riescono meglio nel nostro Paese…Domenica Huijsen era Aldair per come ha giocato, il più forte difensore della storia della Roma per un tempo giocato e bene. Ora ha dato una legnata e ha causato il calcio di rigore, non può più indossare le scarpette da calcio. Il nostro Paese in questo dà il meglio di sè quando deve rivelarsi mediocre nei giudizi».