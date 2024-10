Adani: «L’Inter è ancorra la più forte, poteva fare 6 gol alla Juve»

Le parole di Lele Adani, ex calciatore e noto opinionista, sul pareggio per 4-4 tra Inter e Juventus nel derby d’Italia. Tutti i dettagli

Lele Adani, ex calciatore e noto opinionista, ha parlato a Viva el Futbol del derby d’Italia tra Inter e Juventus.

IL PROBLEMA DELL’INTER – «Cala l’attenzione e arrivano letture più superficiali, di solito in Serie A è difficile confermarsi e l’Inter ci sta mettendo del suo. La vera Inter non avrebbe fatto rimontare la Juventus. L’Inter in Europa va in casa del City e fa la sua partita, è una squadra che sbaglia qualcosa ma resta la più forte».

ASSENZA CALHANOGLU – «Io posso venire incontro sul concetto in generale, ma non oggi: la Juventus ha messo dentro Savona e Mbangula. Non serve per forza Calhanoglu per controllarla. L’Inter, senza Calhanoglu, se ha prodotto quel che è palese a tutti, vuol dire che è forte. Un giocatore, in una rosa così forte, non sposta così tanto gli equilibri. E’ importante come lo sono Barella, Thuram, Lautaro e Dimarco, che erano tutti dentro contro la seconda squadra più giovane della Serie A. L’Inter poteva fare il 5-2 o il 6-2, la partita è stata fatta ma rimangono degli errori che vanno riportati al collettivo».