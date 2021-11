Adani: «L’Inter ha qualcosa in più del Milan. Dzeko più fastidioso di Ibra»

Lele Adano confronta Inter e Milan nella consueta presentazione del big match di giornata sulla Gazzetta dello Sport

DZEKO CONTRO IBRA – «Ibra ha una classe da pallone d’oro e un carisma unico. Quando ci giochi contro ti condiziona sempre e comunque e io lo so bene, visto che il primo gol in Italia lo segnò al Brescia con me in difesa. Come caratteristiche, però, Dzeko è più fastidioso, perché ti porta più in giro per il campo e poi si butta dentro all’improvviso per attaccare la porta».

PANCHINA – «L’Inter ha qualcosa in più. Correa e Sanchez, che sono due titolari in più degli undici, possono spaccare la partita. Il Milan ha Bennacer, una sferzata di energia quando il fosforo può calare a metà campo».