Adani: «Differenze abissale tra Barcellona ed Inter, è stata una lezione di calcio. Yamal? Mi fa ridere una cosa»

Le parole di Lele Adani, ex calciatore e noto opinionista, sul pareggio per 3-3 dell’Inter sul campo del Barcellona. Tutti i dettagli in merito

Lele Adani ha parlato a Viva el Futbol della semifinale di Champions League tra Barcellona ed Inter.

PARTITA – «Pensateci: dopo una partita in cui, per onestà intellettuale, va riconosciuta una differenza abissale tra le due squadre, l’Inter non è mai stata in svantaggio nemmeno per un secondo. Questo va detto. La grandezza assoluta del Barcellona può darti lezioni di calcio, può esporre tutti i tuoi difetti e far quasi sparire i tuoi pregi. Quasi, perché l’Inter ha saputo colpire con i calci piazzati, sfruttando una grande giocata di Thuram. Alla fine, è tornata da Barcellona con un pareggio senza mai andare sotto. Tra il 65’ e l’80’ c’è stato un momento in cui l’Inter ha saputo ripartire. Poi Inzaghi ha dichiaratamente impostato un 5-4-1. Ricordiamoci che due anni fa l’Inter era in finale di Champions, il Barcellona no. Questo conta».

DUMFRIES – «Non mi faccio ingannare dai due gol: in campo aperto l’ho visto poco. È stata una partita a senso unico, ma l’Inter ha avuto il merito di non crollare e di portare a casa un risultato utile».

LAMINE YAMAL – «Mi fa gelare sentire che in Italia qualcuno ha preso in giro Yamal per i capelli o gli occhiali. Parliamo del miglior talento al mondo, serve rispetto».