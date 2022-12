Adani sicuro su Pelé: «Era l’invenzione del calcio come lo conosciamo»

Anche Lele Adani ha voluto ricordare con alcune parole Pelé, scomparso nella serata di ieri all’età di 82 anni

Intervistato dall’Ansa, anche Lele Adani ha voluto dedicare un suo ricordo a Pelé.

LE PAROLE – «Pelè ci ha spiegato prima cosa avrebbero fatto Maradona e Messi. O Rei è l’invenzione del calcio come lo conosciamo oggi, per gesti tecnici, atletici, letture, intuizioni, finte, conclusioni. E’ come aver portato la massima espressione della natura del calciatore dentro al gioco».