Addio a Willy Ta Bi, l’Atalanta: «Il suo sogno s’è interrotto troppo presto»

Grande commozione sui social e non solo per la morte di Willy Ta Bi, ex centrocampista dell’Atalanta Primavera.

«Partecipiamo con profonda commozione al dolore dei familiari per la prematura scomparsa di Willy Braciano Ta Bi. Campione d’Italia Primavera nel 2019, ha visto il suo sogno interrompersi troppo presto… Ciao Willy, riposa in pace»