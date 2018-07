Golovin, vecchio pallino della Juventus, è un nuovo calciatore del Monaco: ecco il comunicato

La notizia era nell’aria da qualche giorno, adesso è arrivato l’annuncio ufficiale del passaggio di Aleksandr Golovin dal CSKA Mosca al Monaco. Il 22enne siberiano ha firmato un contratto quinquennale fino al 2023 ed il club monegasco ha concluso un’operazione in linea con quelle portate a termine nelle ultime stagioni: giovani dal talento decisamente importante da coltivare in casa per poi magari rivendere a cifre fuori mercato ai top club europei. Il calciatore russo indosserà, come si evince dalle foto presenti sul sito ufficiale della società che milita in Ligue 1, il numero 17.

Golovin si è così espresso dopo la firma: «Sono veramente felice di aver firmato con il Monaco. Questa è una nuova avventura per me, alla quale approccio con ambizioni. Non vedo l’ora di conoscere i miei compagni di squadra e lo staff tecnico per iniziare». Il vice presidente Vadim Vasilyev ha quindi aggiunto: «Siamo molto contenti per il suo arrivo. Golovin è un giovane calciatore talentuoso, venuto fuori durante i Mondiali ma che noi seguivamo già da tempo. Nonostante la concorrenza di svariati club europei, Aleksandr ha scelto il progetto sportivo del Monaco, che gli offrirà le migliori condizioni per continuare a crescere». Con buona pace della Juventus.