Aleksandr Golovin, a lungo obiettivo di mercato della Juventus, è ad un passo dal vestire la maglia del Monaco: mancano le formalità

Golovin è stato una delle tante giovani stelle del Mondiale in Russia. Una rassegna intercontinentale che ha portato alla ribalta i talenti di top young come Aleksandr o Kylian Mbappè, soltanto per citarne alcuni. Si è fatto un gran parlare della stella del CSKA Mosca in ottica Juventus, con il club bianconero che lo avrebbe bloccato prima del campionato del Mondo salvo poi non formalizzare l’accordo. Accordo che invece è stato trovato con il Monaco, come ha fatto sapere ESPN.

30 milioni di euro al CSKA Mosca e contratto quinquennale al ragazzo, questi sarebbero i termini dell’operazione che porterà Golovin in Ligue 1. Il calciatore sarebbe già in viaggio, destinazione Principato di Monaco, e domani dovrebbe svolgere le visite mediche di rito. Colpo di mercato in stile Monaco appunto, tenuto conto che il club del campionato francese non è nuovo a queste operazioni. Scovare i migliori talenti in giro per l’Europa, farli crescere fino a far sì che s’impongano sul palcoscenico internazionale per poi rivenderli a peso d’oro è il modus operandi del Monaco. Ciao, ciao Juve: Golovin adesso imparerà il francese…