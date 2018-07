No all’Arsenal, Golovin vuole solo la Juve

La stella russa Aleksander Golovin, classe ’96, non sembra attratta dalla Premier League. In mente ci sono soltanto i bianconeri di Cristiano Ronaldo

“C’è solo la Juve”. No, non è un nuovo slogan bianconero, ma quello che Aleksander Golovin avrebbe detto ai dirigenti del CSKA Mosca in attesa di una decisione sul suo futuro. Il centrocampista che ha brillato al mondiale, secondo il Daily Mail, attende una mossa della Vecchia Signora nonostante le sirene inglesi provenienti da Londra. Rifiutata già un’offerta dell’Arsenal, in piena rifondazione dopo l’arrivo di Unay Emery, e snobbato anche l’interessamento del nuovo Chelsea di Maurizio Sarri.

Chiamatelo, se volete, effetto CR7. Dopo l’acquisto del secolo, sono molte le voci di superstar pronte a raggiungere il portoghese con l’obiettivo di alzare la Champions League. Da Marcelo, suo fedele scudiero, a Ivan Rakitic, fresco vice campione del mondo. La stella russa classe ’96 non vuole farsi scappare questa occasione, volenteroso di completare un centrocampo stellare con Matuidi, Pjanic (sirene blaugrana permettendo) e il nuovo arrivato Emre Can. Beppe Marotta è vigile sul mercato pronto a inserirsi in qualsiasi trattativa, ma non sarà facile portare il russo a Torino: servirà un’offerta vicina ai 30 milioni.