Il terzino sinistro del Real Madrid, insieme a Bernat, rimane un obiettivo della Juventus. Pronto l’assalto a Marcelo

Dopo Cristiano Ronaldo, anche Marcelo? La Juve sogna in grande, ormai nulla sembra impossibile. Aver strappato CR7 al Real Madrid può dare nuove ambizioni e nuove speranze alla Juventus che è pronta ad aprire una nuova trattativa con il Real, stavolta per parlare del terzino sinistro Marcelo. Condizione necessaria all’arrivo del brasiliano è la partenza di Alex Sandro. Il laterale bianconero ha due anni di contratto e può andare via entro la fine del mercato. Lo vogliono le inglesi ma soprattutto il PSG di Buffon che potrebbe comporre una retroguardia dal sapore juventino insieme a Bonucci.

La Juve, secondo Il Corriere dello Sport, avrebbe già effettuato un tentativo con il Real Madrid per il laterale brasiliano ma al momento ha trovato le porte sbarrate. I bianconeri però non mollano e sono pronti a lanciare un nuovo assalto. Marcelo ha 30 anni, è il migliore nel suo ruolo e ha un legame speciale con CR7 ma ha anche una valutazione che sfiora i 60 milioni di euro. La Juve, con la cessione di Alex Sandro, può effettuare un nuovo e concreto tentativo. La prima alternativa rimane Juan Bernat, che sarebbe già stato bloccato dai bianconeri.