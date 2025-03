Adopo sicuro: «Il Cagliari ha un bel gruppo. Ora penso che possiamo raggiungere insieme quell’obiettivo»

Michel Ndary Adopo, centrocampista del Cagliari, ha rilasciato un’intervista ricca di spunti interessanti. Le dichiarazioni

Michel Ndary Adopo, centrocampista del Cagliari, ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Radiolina a “Il Cagliari in Diretta“. Ecco le parole.

RAMADAN – «Molto bene grazie. E’ la prima volta in radio. Sto facendo il ramadan, oggi ho finito 46 secondi fa, ho bevuto un po’. Il mio nome è Nondari Michel, ma in Italia è più semplice Michel».

PRESENZE – «Abbiamo un bel gruppo, vogliamo sempre migliorare, quindi cerchiamo di fare bene ogni partita. Ho trovato una città bella, c’è sempre il sole, per me è importante. I tifosi sono bravi, sono sempre lì a sostenere anche quando noi non facciamo bene».

CAMPIONATO – «Per me è una stagione particolare perché era la prima stagione dove gioco con più continuità. Sono molto felice e devo lavorare di più per arrivare più in alto possibile».

DESAILLY – «Io l’ho visto giocare su YouTube, ma a me piaceva più Pogba, è elegante. Abbiamo giocato anche nella stessa squadra in Francia».