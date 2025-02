Adopo, una grande rinascita con il Cagliari! Riscatto sempre più vicino? Le ultime mosse di mercato

Michel Ndary Adopo sempre più protagonista con la maglia del Cagliari: un riscatto che si sta avvicinando sempre di più alla fumata bianca

Il giocatore classe 2000 è stato tra i migliori in campo nella partita della 25a giornata di Serie A 24-25 contro l’Atalanta. I bergamaschi non hanno creduto in Michel Ndary Adopo, il quale si è “vendicato” con una prova esaltante che ha contribuito sensibilmente al pareggio esterno del Cagliari di Davide Nicola.

Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, il riscatto sembra l’opzione più possibile a fine stagione: un prezzo che si aggira intorno ai 4 milioni di euro.