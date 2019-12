Il terzino cileno del Rayo Vallecano Luis Advincula è stato proposto a Torino e Atalanta in vista di gennaio

Luis Advincula potrebbe lasciare il Rayo Vallecano nel corso del mercato di gennaio. Il terzino cileno è stato proposto a Torino e Atalanta.

I due club di Serie A riflettono sull’ingaggio del calciatore, che però non convince pienamente per via dello scarso ambientamento con il calcio italiano.