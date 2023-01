Affare Osimhen, rischio disparità tra Napoli e Juve: il motivo

Il Napoli potrebbe essere giudicato diversamente dalla Juventus nell’ambito della plusvalenza per Victor Osimhen

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Stampa, per il Napoli c’è il rischio di una sentenza con disparità per l’acquisto di Victor Osimhen.

La Procura Federale dovrà infatti aspettare la fine delle indagini sull’ipotesi di falso in bilancio che sono però state prorogate e saranno senza intercettazioni. Il motivo è legato al fatto che il Napoli non è quotato in borsa, a differenza della Juventus.