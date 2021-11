Agente Chiellini svela: «Quando smetterà farà il dirigente»

L’agente di Chiellini, Davide Lippi, ha svelato quale sarà il futuro del capitano della Juve dopo il ritiro dal calcio giocato

Chiellini non ha ancora deciso né comunicato quando lascerà il calcio giocato. Il suo agente, Davide Lippi, a TMW ha svelato quale potrebbe essere la scelta di carriera del capitano della Juve dopo il ritiro.

FUTURO – «Penso che farà il dirigente, non credo verrà con noi. Ma per il momento è meglio che giochi, quando non lo fa ci sono sempre problemi».