Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Marco Davide Faraoni, ha parlato a Radio Marte del futuro del giocatore del Verona.

«Faraoni al Napoli? Lui è un fedelissimo di Juric ma da qui a immaginare entrambi in azzurro non è corretto. Sicuramente è una delle sue armi migliori adesso. Sicuramente quando un allenatore arriva in un posto 2-3 calciatori se li porta»