Agente Insigne: «Rinnovo? C’è tempo per parlarne. Lorenzo vuole la Champions»

Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, ha parlato del futuro del suo assistito e della stagione del Napoli. Le sue parole

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato a Si gonfia la rete su Tele A del futuro del suo assistito.

CHAMPIONS – «Cosa è scattato? E’ una stagione particolare, lui come tutta la squadra vuole una svolta. S’è riavvicinato il traguardo della Champions che sembrava più lontano. Ci tiene a portare il Napoli dove merita e da capitano si assume ancora più responsabilità».

RINNOVO CON IL NAPOLI – «Non ci sono stati incontri col club, neanche uno, ve lo posso assicurare. Ci siamo incontrati per altri miei giocatori. La nostra unica idea è di finire la stagione nel migliore dei modi, credo sia la stessa anche della società, pensando solo al campo. Non scade nel 2021, ma nel 2022 quindi tempo per parlarne ce n’è in abbondanza. E’ superfluo ripetere le stesse cose».