Agente Mayoral: «La Roma ha già deciso il suo futuro»

Martin Camano, agente di Borja Mayoral, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’attaccante della Roma. Le sue dichiarazioni.

«Sta facendo molto bene quindi non mi sembrerebbe stano anticipare il riscatto da parte loro. Ne abbiamo già parlato con loro, ma è un momento delicato per la società con la semifinale di Europa League e il campionato, e anche la pandemia non aiuta».