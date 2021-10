Agente Nandez: «Giulini ci ha promesso che lo libererà a gennaio»

Agente Nandez: «Via a gennaio, spero in quella squadra. Giulini d’accordo». Le dichiarazioni del procuratore

Pablo Bentancur, agente di Nahitan Nandez, è stato intervistato da CalcioNapoli24 dove ha rivelato importantissime novità sul futuro del suo assistito.

VIA A GENNAIO – «Giulini ha promesso a me e al calciatore di fare il possibile affinché vada via nel mercato di gennaio. Nandez vuole vincere qualcosa, vuole giocare la Champions. Il presidente ci ha dato la sua parole, Nandez è stato il calciatore più costoso ella storia del Cagliari ma sappiamo la crisi che c’è stata».

SQUADRE INTERESSATE – «Ci sono due o tre società che cercheranno Nandez a gennaio, anche il Napoli. Sarei felice di vederlo in azzurro, decisamente».

NANDEZ AL NAPOLI? – «Gli ultimi colloqui col Napoli e con Giuntoli? Il ds è uno che lo cerca da sempre, ma non è tanto la voglia del ds bensì la questione economica. Giulini però ora ha capito la situazione, speriamo che a gennaio possa esserci qualche movimento, speriamo nella direzione Napoli».

PRESTITO O TITOLO DEFINITIVO – «Penso lo venderà ad un prezzo più basso di quello richiesto, cìè una clausola da 36 milioni ma il presidente ieri ha parlato con Nandez e gli ha detto che abbasserà il prezzo e che lo lascerà andar via».