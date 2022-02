ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Agente Nandez: «C’è un’offerta concreta. Finirà presto in una big». Le parole del procuratore del centrocampista del Cagliari

Pablo Bentancur è intervenuto ai microfoni di 100% Deporte in merito al futuro del suo assistito Nandez.

Le sue parole: «Il suo ritorno in campo? Nandez ha avuto uno stiramento ai legamenti, per fortuna non c’è stata rottura, tra pochi giorni tornerà sicuramente. Il Napoli ha fatto una offerta concreta per lui e sono sicuro finirà presto in una big».