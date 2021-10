Agnelli, lo Stadium in onore a Boniperti?: «È sinonimo di Juventus»

Andrea Agnelli ha parlato della possibilità di intitolare lo Stadium a Boniperti

Durante l’assemblea degli azionisti, ad Andrea Agnelli è stato chiesto se è possibile intitolare lo Stadium a Boniperti. Ecco la sua parole.

LE PAROLE – «C’è una sala intitolata a Giampiero, così come a Sivori. Spendo 5 secondi in più al suo ricordo. Da bambino ho ricevuto il telegramma quando battemmo il Torino con la Sisport. Boniperti è sinonimo di Juventus: non intitolare un centro sportivo, uno stadio non significa non avere rispetto delle persone, ma andare avanti ben sapendo come è intitolato questo stadio. Con logiche più fredde rispetto al passato».