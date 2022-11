Aguero contro l’Argentina: «Se non mi volevano potevano dirmelo»

Le parole del Kun Aguero contro la federazione argentina per la mancata presenza in Qatar per l’esordio Mondiale

Il Kun Aguero ha rivolto pesanti critiche all’AFA durante una diretta Twitch. La federcalcio argentina non gli avrebbe fornito il pass per poter stare vicino ai propri ex compagni di Nazionale in occasione del loro esordio ai Mondiali 2022 in Qatar.

L’ACCUSA DI AGUERO – «Vediamo se riesco a stare vicino ai miei ex compagni. L’argomento è un po’ strano. Bisogna avere un pass con delle credenziali e mi hanno detto che ci vogliono tre/quattro giorni. Io l’ho chiesto, ma queste cose vengono dall’alto. Solitamente ci voleva poco per averlo. So che delle persone che volevano esserci l’hanno ottenuto subito. Un anno fa ero lì con loro e ora no. Se non mi volevano (l’AFA ndr) potevano solo dirmelo in faccia».