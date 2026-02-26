Ahanor diventa maggiorenne ed è vicino ad ottenere la cittadinanza italiana: Gattuso pensa già alla convocazione per lo spareggio con l’Irlanda?

Ahanor è vicino ad ottenere la cittadinanza italiana: Gattuso pensa già a convocarlo per lo spareggio con l’Irlanda? L’idea del ct per il difensore

Gennaro Gattuso si prepara al doppio spareggio decisivo per la qualificazione ai prossimi Mondiali 2026, con la Nazionale italiana chiamata a sfidare l’Irlanda del Nord e la vincente tra Galles e Bosnia. Le semifinali si giocheranno il 26 marzo a Bergamo, con la finale il 31 marzo, e il ct sta preparando la lista dei convocati.

Tra i nomi che potrebbero entrare a far parte della selezione c’è anche Honest Ahanor, esterno classe 2008 dell’Atalanta, che sta vivendo una stagione da protagonista nella Serie A. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giovane calciatore ha compiuto 18 anni lo scorso 23 febbraio e, dopo aver raggiunto la maggiore età, ha avviato i passaggi formali per ottenere la cittadinanza italiana. Nato ad Aversa da genitori nigeriani, Ahanor ha ora completato la documentazione necessaria, con la speranza di ottenere il passaporto italiano a breve.

Il giocatore, che ha fatto il suo esordio in prima squadra con il Genoa prima di trasferirsi all’Atalanta lo scorso anno per circa 20 milioni di euro, è stato seguito da vicino dallo staff di Gattuso, che lo ha apprezzato per la sua crescita. Ahanor ha giocato 25 partite questa stagione, collezionando 16 presenze in Serie A, 7 in Champions League e 2 in Coppa Italia, segnando anche un gol contro il suo ex club.

Dopo aver vinto uno Scudetto Under 18 con il Genoa, Ahanor ha sempre messo l’Italia al primo posto nelle sue preferenze, nonostante non fosse ancora selezionabile per le squadre giovanili. Ora, con il possibile sogno di una convocazione in vista dei playoff per la qualificazione ai Mondiali, il giovane talento dell’Atalanta potrebbe essere pronto a fare il suo debutto in una competizione fondamentale per la Nazionale.